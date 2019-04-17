Apple ищет поставщиков лидаров для беспилотных автомобилей

Apple провела переговоры как минимум с четырьмя компаниями, которые могут стать поставщиками датчиков нового поколения - лидаров - для автомобилей-беспилотников, сообщили три источника.

По их словам, Apple также работает над собственной технологией лидаров.

Переговоры свидетельствуют о возвращении Apple к планам разработки беспилотного автомобиля в рамках проекта Project Titan. Лидар используется в самоуправляемых автомобилях для получения трехмерного изображения дороги.

Apple ищет лидарные устройства, которые были бы меньше, дешевле и более удобными для массового производства по сравнению с современными технологиями.

“Они ищут революционный дизайн”, - сказал один из источников.

Источники отказались назвать компании, с которыми Apple ведет переговоры.

Apple отказалась от комментариев.

Одновременно с интересом к лидарным устройствам, Apple резко увеличила количество дорожных испытаний и наняла сотрудников из Tesla Inc и Google.

Пока неясно, планирует ли Apple самостоятельную разработку беспилотного автомобиля или поставку программного и аппаратного обеспечения для его создания совместно с компанией-партнером.