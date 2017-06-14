Apple сосредотачивается на разработке беспилотного автомобиля

Компания Apple решила сосредоточить внимание своих инженеров на разработке технологий для беспилотных автомобилей. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV рассказал исполнительный директор Apple Тим Кук.

Он также сравнил новую технологию с «матерью всех проектов искусственного интеллекта», назвав ее «вероятно, одним из самых сложных проектов искусственного интеллекта, над которым ведется работа».

Известна своими смартфонами и планшетами компания Apple на рынок автономных систем вышла относительно недавно. Однако, уже в апреле ей удалось получить разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии.