Мэй намерена добиваться новых санкций в отношении России

России следует освободить украинских моряков и суда ВМС Украины. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, 29 ноября, направляясь на саммит "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

Она назвала позицию Москвы в керченском конфликте "типичной моделью поведения России" и призвала к деэскалации.

Лондон "всегда находился в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в связи с ее поведением", подчеркнула Мэй. По ее словам, Великобритания продолжит добиваться "соответствующих санкций" в отношении Москвы.

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. После захвата кораблей президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в приграничных с Россией областях.

По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.