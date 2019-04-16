После ареста Ассанжа в Эквадоре сообщили о 40 млн кибератак

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что веб-страницы государственных учреждений страны пострадали от 40 млн кибератак после решения лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа политического убежища.

"Эквадор был подвержен 40 миллионам кибератак на веб-страницы государственных учреждений после того, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был лишен политического убежища", - заявил замминистра.

По словам чиновника, кибератаки начались в четверг и в основном осуществляются из территории Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Кроме отмены статуса убежища для Ассанжа, Эквадор лишил его гражданства, которое он получил в 2017 году.

Как сообщалось, 11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власть Эквадора отменила решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.