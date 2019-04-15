В Черное море вошел эсминец ВМС США

В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Ross DDG71. Об этом сообщает Bosphorus Naval News в Twitter.

"Один из четырех эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием (УРО) типа "Арли Берк" USS Ross DDG71 совершил проход на север через Черноморские проливы и вошел в Черное море. Это его первое развертывание в Черном море в 2019 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что когда эсминец проходил мимо Стамбула, его сопровождали два судна береговой охраны Турции TCSG-15 и TCSG-4307.

Как известно, эсминец USS Ross DDG-71 оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis, пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2 и противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc, а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может взять на борт один вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk.

Как сообщалось ранее, в конце марта в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО: у 16-го причала морвокзала пришвартовался французский тральщик M653 Capricorne.

25 февраля в порт заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.