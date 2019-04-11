Ким Чен Ын пригрозил ударом по тем, кто хочет санкциями "поставить КНДР на колени"

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал "нанести удар" по тем, которые хотят с помощью санкций "поставить КНДР на колени". Об этом он заявил на сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщает Yonhap.

Заявление Ким Чен Ына прозвучало накануне запланированной на четверг встречи гпрезидента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в Вашингтоне, где будет обсуждаться вопрос денуклеаризации КНДР.

"Мы должны последовательно поднимать флаг социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно считает, что они могут нас поставить санкциями на колени", - сказал Ким Чен Ын

По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика.