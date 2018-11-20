КНДР взорвала десять наблюдательных постов в демилитаризованной зоне

КНДР ликвидировала десять наблюдательных постав в демилитаризованной зоне между корейскими государствами, сообщилоМминистерство обороны Республики Корея.

Представители военных ведомств Южной Кореи и КНДР в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне 19 сентября договорились о ликвидации к концу ноября по 11 расположенных в демилитаризованной зоне наблюдательных пунктов с каждой стороны границы. Позже минобороны Южной Кореи заявило, что "была достигнута договоренность" сохранить по одному охранному посту в Южной Корее и КНДР. Оставшиеся 20 постов (по 10 с каждой стороны границы) должны быть ликвидированы согласно первоначальной договоренности до конца ноября.

"Северокорейская сторона, как было согласовано, сегодня, 20 ноября, в 15.00 ликвидировала посредством взрыва десять наблюдательных постов", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства в Facebook.

Министерство отметило, что заранее получило извещение о планах северокорейской стороны и наблюдало за процессом. Ведомство также опубликовало фотографии взрывов.