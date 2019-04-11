Инфляция в Китае составила за март 2,3%

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам марта 2019 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что оказалось выше показателя прошлого месяца, но совпало с ожиданиями экспертов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления.

По данным ведомства, показатель марта стал самым высоким за последние 4 месяца. В марте инфляция в городах в годовом выражении выросла на 2,3%, в сельской местности — также на 2,3%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 4,1%, на непродовольственные — на 1,8%. Цены на потребительские товары увеличились на 2,4%, на услуги — на 2,0%.

Президент Франции Эммануэль Макарон с супругой Бриджит Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюан у Триумфальной арки в Париже

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, оказавшись выше показателей прошлого месяца, но при этом совпав с прогнозами аналитиков.

Услуги здравоохранения в марте подорожали на 2,7%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,4%, на жилье — на 2,1%, цены на транспорт и связь выросли на 0,1%, уточняет статистическое управление.

Цены на свежие фрукты в марте выросли на 7,7%, а на свежие овощи и зелень — на 16,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца подешевели на 4,1%, цены на мясо выросли на 4,7%, свинина подорожала на 5,1%.

При этом, если сравнивать рост цен в марте с этим же показателем за февраль текущего года, то цены на свежие фрукты в марте выросли на 0,3%, свежие овощи и зелень подешевели на 2,6%, яйца подешевели на 6,0%, цены на мясо упали на 0,1%, свинина подорожала на 1,2%. При этом мясо птицы подешевело на 1,2%.

Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1% хотя власти также ожидали 3%.