Годовая инфляция в Китае в ноябре замедлилась до 1,7%

Потребительские цены в Китае (индекс CPI) в ноябре 2017 года увеличились на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,9% в октябре, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Продукты питания - самый большой компонент корзины CPI, подешевели на 1,1% в прошлом месяце по сравнению с ноябрем 2016 года, в октябре снижение было менее существенным - 0,4%.

Темпы повышения непродовольственных цен в ноябре ускорились до 2,5% с 2,4%.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 2,3%, как и месяцем ранее.

Власти КНР таргетируют потребительскую инфляцию в 2017 году на уровне 3%.

Подъем цен производителей (индекс PPI) в Китае в ноябре также замедлился - до 5,8% с 6,9% месяцем ранее. Повышение цен на сырьевые товары замедлилось до 9,7% с 11,6%.