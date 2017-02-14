В Китае в январе инфляция ускорилась до 2,5%

Индекс потребительских цен (инфляция, CPI) в Китае по итогам января вырос на 2,5%, индекс цен производителей (PPI) — на 6,9%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Оба показателя не совпали с прогнозами экспертов. Опрошенные агентством Reutersр эксперты прогнозировали рост инфляции в КНР в январе на 2,4%, а рост индекса цен производителей — на 6,6%. PPI в январе в Китае показал максимальный рост с августа 2011 года.

По итогам 2016 года индекс потребительских цен (инфляция, CPI) вырос на 2,0%, оказавшись лучше прогноза властей. Правительство Китая прогнозировало, что в 2016 году инфляция составит 3%.

При этом PPI в Китае по итогам 2016 года снизился на 1,4%.