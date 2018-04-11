Последнее обновление: 11.04.2018 15:49

Инфляция в Китае замедлилась в марте, указав на ослабление роста экономики

Рост цен производителей в Китае замедлился до 17-месячного минимума в марте, вероятно указывая на снижение спроса и подтверждая ожидания об ослаблении расширения экономики на фоне борьбы властей КНР с финансовыми рисками.

Индекс цен производителей (PPI) в марте вырос на 3,1 процента в годовом выражении после подъема на 3,7 процента в феврале, сообщило Национальное бюро статистики.

Рост цен производителей в Китае замедлился пятый месяц кряду, подтверждая мнение о том, что замедление расширения второй по величине экономики мира неизбежно.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост цен производителей на 3,2 процента. В месячном выражении PPI снизился на 0,2 процента.

Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,1 процента в годовом выражении, значительно не дотянув до прогноза аналитиков на уровне 2,6 процента из-за сезонного понижения цен на продукты питания, транспортные и туристические услуги.

В месячном выражении CPI снизился на 1,1 процента после подъема на 1,2 процента в феврале. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,0 процента в марте после роста на 2,5 процента в феврале.

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