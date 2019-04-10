Лидеры ЕС проведут экстренный саммит относительно отсрочки Brexit

Лидеры Евросоюза проведут экстренный саммит в Брюсселе по вопросу предоставления Великобритании еще одной отсрочки для выхода из блока.

На саммите, который начнется около 18:00 по местному времени, премьер-министр Британии Тереза Мэй предложит отложить дату выхода страны из ЕС до 30 июня с возможностью уйти раньше, если соглашение премьера о Brexit будет ратифицировано парламентом.

Но ожидается, что ЕС предложит более длительную отсрочку (сроком до года) после того, как президент Европейского совета Дональд Туск призвал других 27 лидеров поддержать «гибкий» вариант переноса Brexit на более длительный срок, а также на определенных условиях.

Напомним, Великобритания обязана покинуть состав ЕС в пятницу, 12 апреля.