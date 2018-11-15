Внеочередной саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября

Внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, должен пройти 25 ноября, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30", - сказал он.

Д.Туск отметил, что саммиту ЕС по Brexit, назначенному на 25 ноября, будут предшествовать ряд встреч, обсуждений и мероприятий по этому вопросу. В частности уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. "Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Д.Туск.

"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее, что значит, что она должна быть полностью утверждена к 22 ноября.