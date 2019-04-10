Венесуэла выходит из Организации американских государств

Власти Венесуэлы объявили о решении выйти из состава Организации американских государств, которая объединяет 34 страны Западного полушария. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы.

Соответствующую заявку Каракас подал два года назад — в апреле 2017-го. Тогда министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что процедура выхода из организации займет два года.

В нынешнем заявлении МИД Венесуэлы говорится, что страна не может оставаться в организации, которая “стоит на коленях перед имперскими интересами администрации США”.

При этом отмечается, что выход Венесуэлы из Организации американских государств должен состояться 27 апреля.