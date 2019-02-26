Группа Лимы призвала к международному уголовному расследованию против Мадуро

Группа Лимы выступила за проведение расследования Международным уголовным судом (МУС) против правительства главы Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в преступлениях против человечности.

Запрет на проезд грузовиков с гуманитарной помощью и применение насилия в отношении населения представляют собой серьезные нарушения прав человека, говорится в совместном заявлении участников Группы Лимы, опубликованном в понедельник, 25 февраля, после заседания в Боготе, столице Колумбии.

Кроме того, полагают участники группы, Совет по правам человека ООН в Женеве должен создать независимую экспертную комиссию для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Венесуэле. Группа Лимы, в которую входят представители 11 американских стран, выразила полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо. Он принимал участие в заседании группы.

Мадуро должен уйти в отставку, а в стране должны пройти новые выборы, говорится также в заявлении группы. Переход к правлению демократически избранного жителями Венесуэлы правительства должен быть мирным, при оказании политической и дипломатической поддержки и без применения насилия, заявила Группа Лимы. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо предостерег правительство Мадуро от насильственных действий в отношении Гуайдо и его сторонников.

Встреча в Боготе была созвана в связи с тем, что на территорию Венесуэлы не удалось доставить гуманитарную помощь из Колумбии и Бразилии. На границах стран это привело к столкновениям с венесуэльскими силовиками. В результате беспорядков погибло не менее 4 человек, более трехсот получили ранения.