Акции Boeing и поставщиков снизились из-за решения о сокращении производства 737 MAX

Решение Boeing снизить производство лайнеров 737 MAX ударило по акциям поставщиков компании в понедельник, в то время как бумаги самого авиапроизводителя также снизились на торгах перед открытием официальной сессии Уолл-стрит.

Boeing Co сообщил в пятницу, что планирует сократить месячный объем производства 737 MAX на 20 процентов после двух катастроф с участием лайнеров этой модели, дав понять, что не ждет скорого снятия запрета на их эксплуатацию.

Решение Boeing оказало давление на акции компаний, участвующих в производстве самолетов семейства 737. Акции Meggitt, Melrose и Safran подешевели на 0,2-1,7 процента к 15.22 МСК.

Бумаги Boeing снизились примерно на 2,7 процента на внебиржевых торгах. Акции конкурента компании, Airbus, подорожали на 2 процента.

Поставки самого продаваемого лайнера Boeing были заморожены на фоне глобальной приостановки его эксплуатации после катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта, в результате которой погибли все 157 человек, находившихся на борту.

Boeing сообщил, что производство 737 MAX начиная с середины апреля будет снижено до 42 самолетов в месяц с 52-х, не уточнив сроков восстановления объемов выпуска.

Аналитики Уолл-стрит в понедельник снизили прогнозы годовых поставок лайнеров 737 MAX, сообщив, что Boeing вряд ли поставит клиентам более 500 самолетов этой модели в 2019 году.