Акции Boeing обвалились после катастрофы самолета в Индии

Акции производителя самолетов Boeing упали почти на 8% на торгах в США 12 июня после того, как самолет Air India с 242 людьми разбился через несколько минут после взлета из западного города Ахмедабад в Индии. Об этом пишет Reuters.

Федеральный министр здравоохранения Индии заявил, что в авиакатастрофе погибло "много людей".

Самолет направлялся в аэропорт Гатвик в Великобритании, а полицейские заявили, что он разбился в гражданской зоне недалеко от аэропорта Ахмедабад.

Сайт отслеживания авиации Flightradar24 заявил, что самолет - Boeing 787-8 Dreamliner, одним из самых современных пассажирских самолетов, находящихся в эксплуатации.

Не сразу было понятно, что стало причиной аварии. В заявлении Boeing говорится, что он работает над сбором дополнительной информации.

Boeing 787 - это новая серия реактивных самолетов с хорошими показателями безопасности и отсутствием аварий со смертельным исходом.

Новость о катастрофе появилась в то время, когда производитель самолетов Boeing пытается восстановить доверие, связанное с безопасностью своих самолетов, и нарастить производство под руководством нового главного исполнительного директора Келли Ортберг.