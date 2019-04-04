Центробанки мира отказались сбрасывать доллары вслед за Россией

Призывы к массовому отказу от доллара, озвученные президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым, пока не встретили отклика у ведущих стран мира, пишет finanz.ru.

Россия проводит дедолларизацию валютных резервов и скупку китайских юаней практически в одиночестве, свидетельствуют данные ЦБ РФ и статистика Международного валютного фонда.

По данным МВФ, за 2018 год центробанки мира нарастили вложения в американскую валюту на 333 млрд долларов, до 6,617 трлн долларов.

Доля доллара в международных резервах, впрочем, снизилась - с 62,72% до 61,69%. Однако произошло это исключительно за счет операции российского центробанка.

ЦБ РФ, согласно собственной статистике (которая пока доступна лишь на конец третьего квартала 2018 года), вывел из американского госдолга 80 млрд долларов, а общие вложения в американскую валюту сократил на 96,5 млрд долларов (с 46,2% до 22,6% от резервов).

Если бы не эти российские продажи, то на начало октября прошлого года центробанки мира держали бы в резервах 6,729 трлн долларов, а его доля в резервах составила бы 62,8% и даже выросла бы по 0,02 п.п. сравнению с началом года.

Рывок в юань, осуществленный Банком России в прошлом году, также не решился повторить никто.

Вложения центробанков в китайскую валюту за первый - третий квартал выросли на 68,9 млрд долларов (до 192,3 млрд долларов).

98% этой суммы обеспечил ЦБ РФ, который перевел в юань 67 млрд долларов и увеличил его долю в резервах до 14,4%.

О том, что доллар в качестве основной резервной валюты «становится проблемой» для мировой экономики президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2018 года саммита БРИКС в ЮАР.

«Если вы думаете, что это инициатива России, вы заблуждаетесь», - говорил Путин, добавляя, что миру нужно «создавать новые резервные валюты».

Спустя год о том, что мир теряет доверие к доллару, и этот процесс будет только ускоряться заявил премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в Москве.

Штаты, по его словам, «до предела накачивают свой государственный долг» и пытаются «переложить свои внутренние экономические и политические риски на других участников мировой экономики».

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает и доверие к ней», - заявил Медведев.