Глава ВТБ призвал к мировой войне с долларом

Бороться с обращение долларов внутри России недостаточно - войну с гегемонией американской валюты необходимо вести в мировом масштабе. Об этом в четверг заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Хотя курс на дедолларизацию России, провозглашенный президентом Владимиром Путиным, правильный, "задачу надо ставить глубже", сказал Костин: это "дедолларизация всей мировой экономики". "Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", - сказал он. Для этого, по словам банкира, России нужно сократить объемы долларовых расчетов в торговых и финансовых операциях с другими странами.

"Второе - надо перерегистрировать нашу экономику в России", - предложил глава ВТБ, имея ввиду офшорное происхождение крупнейших российских компаний.

"Все наши предприятия, все находятся в таких юрисдикциях... Я даже не могу их найти, понимаете? - объяснил Костин. - Дивиденды платятся через пять офшоров. Заплатил дивиденды, раз - и санкции".

Если же под санкции попадет сам ВТБ, а его клиентам будет закрыта возможность для расчетов в долларах, у банка, по словам Костина, есть тайное ноу-хау.

План "проработан детально с Центральным банком, с правительством, так что есть все основания считать, что он будет действительно очень эффективный", рассказывал Костин 26 мая: "Наши клиенты смогут перейти в другие банки, если возникает необходимость: рубли могут получать здесь, доллары могут получать в других банках".

Ранее о том, что в России «идет большой тренд» на дедолларизацию экономики, говорил во время совещания с Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, Центробанк уже сделал несколько важных шагов для того, чтобы в России выдавалось меньше валютных кредитов.

Говорила о своей обеспокоенности ситуацией с валютными кредитами в России и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, дедолларизацию банковской системы она видит одной из своих задач на этом посту, поэтому ЦБ будет принимать соответствующие меры, например устанавливать повышенные коэффициенты покрытия капиталом валютных кредитов.​

По данным ЦБ, доля доллара в международных резервах РФ в прошлом году выросла до исторического максимума - на 1 января в американской валюте хранилось 46% средств ЗВР. Доля евро при этом упала до 22%, хотя в 2016-м составляла 32%, а 2009-м - 43,8%.