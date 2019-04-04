К 2030 году горожане будут составлять 60% жителей планеты

Сегодня 56% всех жителей планеты живут в городах и в ближайшие годы доля горожан увеличится. Почти весь рост мирового населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. К 2030 году горожане будут составлять уже 60% жителей планеты, а в 2050 году - примерно 68%.

Стремительная урбанизация ведет к перенаселенности городов, нехватке земли для застройки новых жилых зданий. Один из вариантов решения проблемы – плавающие города, заявила первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на "круглом столе" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, в Лагосе городская беднота в связи с нехваткой земли уже живет в плавучих деревнях на окраинах города. А в Сингапуре земли так мало, что городские власти прибегли к мелиорации и, таким образом, по сравнению с 1965 годом, когда страна обрела независимость, увеличили размеры страны почти на четверть.

"Не каждый день мне приходится выступать по такой необычной и инновационной теме, как плавающие города", - заметила А.Мохаммед, чьи слова цитирует центр новостей ООН. Она назвала новую инициативу потенциальным решением для построения более устойчивого будущего. Представительница ООН добавила, что современные города и их жители сталкиваются и с угрозами, связанными с изменением климата.

По данным ООН, почти 60% городов с населением свыше 300 тысяч человек подвержены высокому риску циклонов, засух, наводнений, землетрясений и извержений вулканов.

"Сегодня мы уже не можем продолжать строить такие города, как Нью-Йорк или Найроби", - сказала А.Мохаммед. Она призвала строить города для людей, а не автомобилей, строить города, которые не окажутся под водой в результате подъёма уровня моря – словом, города должны стоять на воде, а не под водой.

А.Мохаммед отметила, что при строительстве плавающих городов можно также экспериментировать с выращиванием сельхозпродукции с помощью гидропоники, а также путем расширения сектора аквакультуры. В Роттердаме уже строится плавучая молочная ферма. "Плавающие города могут стать шагом на пути к устойчивому развитию…", - сказала первый заместитель генсека.