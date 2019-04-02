К 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек

Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек. Об этом сообщила первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на сессии Комиссии по народонаселению и развитию, которая вчера стартовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - подчеркнула Амина Мохаммед, чьи слова цитирует центр новостей ООН. Она отметила, что об этих проблемах речь шла еще на Каирской конференции и уже тогда, 25 лет назад, ее участники говорили о необходимости перейти на устойчивое развитие.

Первый заместитель генсека ООН отметила, что за последние 25 лет значительно сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40% снились масштабы материнской смерти, существенно увеличилась продолжительность жизни людей. За период с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на 2 года. Во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения.

Однако многие проблемы, как сказала А.Мохаммед, еще не решены. Она привлекла внимание к нарушениям репродуктивных прав женщин, проблемам, связанным с качеством образования, и добавила, что нынешние демографические тенденции приводят к серьезным экологическим, экономическим и социальным проблемам.

В докладе генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Комиссии, отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождения на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23%, соответственно. Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8% до 18%. В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%. При этом уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Сейчас примерно 56% мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%.

Первый заместитель генерального секретаря ООН подчеркнула, что правительства всех стран мира должны учитывать в своих планах развития все вопросы, связанные с тенденциями рождаемости, смертности и миграции, которые будут влиять на численность и возрастную структуру будущего населения, а значит способствовать или препятствовать достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.