В Турции начали пересчет голосов на выборах мэра Стамбула

Центризбирком Турции приступает к пересчету голосов в восьми районах Стамбула после того, как итоги выборов мэра города обжаловала правящая партия, заявил глава ЦИК Сади Гювен.

Ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции.

"Ранее объявленные результаты не являются официальными, по Стамбулу, согласно полученным нами апелляциям, начинается пересчет голосов в восьми районах. Были получены запросы на пересчет недействительных бюллетеней. Это не первый подобный случай. Такой пересчет может оказаться не только в пользу возражающих, но и в пользу тех, кто не возражает", - сказал Гювен журналистам.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу ранее объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула в воскресенье и призвал ЦИК как можно скорее опубликовать официальные итоги голосования. По предварительным итогам выборов, он набрал 48,79% голосов, опережая своего соперника, кандидата от правящей ПСР, ближайшего соратника турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,52% голосов. Также были обжалованы итоги выборов мэра Анкары, где побеждает кандидат от НРП Мансур Яваш.

Правящая ПСР выиграла выборы в местные органы власти в 39 провинциях Турции, в частности, ее кандидаты победили на выборах в мэры Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна, Кайсери. За кандидатов от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) избиратели отдали голоса в 21 провинции, среди которых Анкара, Стамбул, Измир, Анталья, Адана.

На выборах в органы местного самоуправления, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.

Ожидается, что окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение нескольких дней, после рассмотрения апелляций.