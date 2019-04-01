Турецкая оппозиция впервые за 25 лет победила на выборах мэра Анкары

Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции впервые с 1994 года одержала победу на выборах мэра Анкары, ее кандидат Мансур Яваш набирает 50,9% голосов, сообщает газета Hurriyet cо ссылкой на неофициальные данные ЦИК по итогам подсчета 99,8% голосов.

Основной соперник Яваша, заместитель председателя правящей Партии справедливости (ПСР) и развития Мехмет Озхасеки, набирает 47,06% голосов.

Яваш ранее избирался главой администрации города Бейпазары провинции Анкара, который при нем стал популярным в Турции туристическим центром.

НРП победила также в Измире, сохранив за собой пост мэра этого третьем по величине городе Турции. Ее кандидат Тунч Сойер набрал 58,02% голосов, значительно опередив кандидата от ПСР, экс-министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, получившего 38,62%.

Пока неопределенным остается исход выборов мэра Стамбула. Кандидат от правящей партии, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заручился поддержкой 48,7% избирателей по результатам обработки 98,79% бюллетеней. Его основной соперник, кандидат от НРП Экрем Имамоглу набирает 48,65% голосов.

В целом по Турции на муниципальных выборах победила ПСР, кандидаты от которой получили 44,42% голосов по итогам обработки 99,01% бюллетеней. НРП набирает 30,07% голосов. Правящий блок "Союз народа" получает 51,67% голосов избирателей, оппозиционный "Союз нации" – 37,53%.

Правящая партия выигрывает выборы в 40 из 81 провинциях Турции - в частности, ее кандидаты побеждают на выборах в мэры Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна. За кандидатов от основной НРП избиратели отдали голоса в 20 провинциях, среди которых, Адана, Анталья, Эскишехир. Националистическая Партия национального движения выигрывает в 12 провинциях – за ее кандидатов проголосовали, в том числе, в Эрзинджане, Кастамону, Манисе. Еще в семи провинциях, включая Диярбакыр, Мардин, Ван, Карс, проголосовали за прокурдскую Партию демократии народов.

На выборах в органы местного самоуправления, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов. Проголосовать на муниципальных выборах могли 57,78 миллиона избирателей на 194 715 избирательных участках.

Ведущие политические партии Турции объединились на этих выборах, как и на прошлогодних парламентских и президентских, в два крупных политических блока: "Союз народа" (Cumhur İttifakı) и "Союз нации" (Millet İttifakı). "Союз народа" образован правящей ПСР и националистической Партией национального движения. Основным соперником этого блока является "Союз нации", в который объединились оппозиционные центристская Народно-республиканская партия и националистическая Хорошая партия.