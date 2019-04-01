Китай запустил на орбиту спутник нового поколения

Китай запустил на орбиту новый ретрансляционный спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

"Спутник "Тяньлянь II-01" был запущен в 23:51 по пекинскому времени ракета-носителем "Чанчжэн-3B" /"Великий поход-3В"/", - говорится в сообщении Синьхуа.

Это первый спутник, который станет частью сети китайских спутников-ретрансляторов второго поколения и будет предоставлять услуги по ретрансляции данных, измерению, контролю и передаче данных для пилотируемых космических кораблей, спутников, ракета-носителей и других пользователей.

Как отмечается, сеть спутников "Тяньлянь II" будет значительно более совершенной в планировании миссий, управлении системой и операциями, чем сеть первого поколения "Тяньлянь I".

Новая сеть, обладающая более высокой скоростью передачи данных и более совершенной многозадачной работоспособностью, будет играть важную роль в улучшении оперативности передачи данных, безопасности на орбите и универсальности применения для средне- и низкоорбитальных спутников и пилотируемых космических кораблей.

Этот запуск стал 301-м для ракета-носителей серии "Великий поход".