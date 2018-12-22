Китай вывел на орбиту спутник

Китай в субботу вывел на орбиту экспериментальный спутник связи.

«В субботу Китай запустил спутник связи», - информирует издание ChinaDaily.

Пуск произведен с помощью ракетоносителя «Великий поход 11» в 7:51 утра по местному времени с космодрома «Цзюцюань».

Это первый в Китае спутник по проекту «Хунъюнь» (Hongyun) - создания спутниковой сети на низкой орбите по обеспечению широкополосной связи, реализуемого Китайской аэрокосмической и промышленной корпорацией (CASIC).

При весе 247 кг спутник работает на солнечно-синхронной орбите на высоте около 1100 км над Землей. Он питается от солнечных батарей и имеет проектный срок службы один год, но, как ожидается, будет работать дольше,

После годичной тестовой работы на орбите CASIC планирует запустить четыре серийных спутника Hongyun до конца 2020 года, чтобы сформировать небольшую сеть.

Проект Hongyun, начатый CASIC в сентябре 2016 года, направлен на создание космической сети связи для обеспечения широкополосного подключения к Интернету для пользователей по всему миру, особенно в регионах с недостаточным уровнем обслуживания. CASIC намерен разместить более 150 спутников этой серии на орбите на высоте около 1000 километров над землей до 2023 года, расширяя сеть в соответствии с требованиями рынка.