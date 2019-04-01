Последнее обновление: 01.04.2019 14:03

Договор о дружбе Украины с РФ утратил силу

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ отныне не является действующим.

Этот документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный Президентом. 10 декабря глава государства подписал этот закон.

Министерство иностранных дел Украины 21 сентября 2018 года направило России сообщение, что Договор о дружбе не будет продлен. МИД РФ 11 марта 2019 года подтвердило получение ноты.

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