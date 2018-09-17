Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 сентября 2018 года «О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с дня публикации.

К договору прилагается решение СНБО, который поручает министерству иностранных дел «заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора».

МИД Украины также должен подготовить и представить президенту проект закона о прекращении действия этого договора, а также проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины разорвать договор о дружбе с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (так называемый Большой договор) был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году, ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока договора истекал 1 апреля 2009 года. Однако поскольку до 1 октября 2008 года ни одна из сторон не заявила о желании выйти из него он был автоматически продлен еще на 10 лет.

Для прекращения действия Большого договора необходимо, чтобы одна из сторон заявила о нежелании его продлевать до 1 октября 2018 года.