Сербия намерена вступить в Евросоюз, но хочет сохранить военный нейтралитет

Сербия не хочет становиться членом какого-либо военного союза, при этом правительство страны ориентировано на членство в ЕС, так как это может способствовать экономическому развитию, заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич.

"Евросоюз одно дело, НАТО другое дело. У нас был опрос... 80% населения Сербии не хочет в НАТО, хочет в НАТО где-то 8-9%. Что касается Евросоюза, в Евросоюз хочет по новейшим исследованиям около 48%, почти половина населения", - заявил посол в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что Сербия - "европейская страна и хочет развивать нормальные отношения с европейскими странами". При этом он отметил, что несмотря на "непростую геополитическую ситуацию" и то, что Сербия "окружена странами НАТО и Евросоюза", она "вопреки всему этому выражает строгий нейтралитет военный".

"Мы не хотим стать членом ни одного военного союза, но одновременно правительство Сербии ориентировано на членство в Евросоюзе, считает, что это может обеспечить более сильное экономическое развитие, торговлю", - подчеркнул посол.