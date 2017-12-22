Президент Сербии планирует завершить работу по вступлению страны в ЕС до 2022 года

Президент Сербии Александар Вучич планирует закончить работу по вступлению страны в ЕС до конца своего президентского срока в 2022 году.

"Собираюсь ли я быть президентом в 2025 году? Нет", - сказал он, отметив, что с вероятностью 99% не будет претендовать на второй президентский срок и не вернется на должность премьер-министра.

"Я намерен завершить свою работу на этом посту в ближайшие 4,5 года", - отметил Вучич.

Коснувшись заявления главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который сказал, что Сербия вступит в ЕС до 2025 года, Вучич отметил, что ни он, ни другие сербы "не в восторге" от такого графика, однако считают позитивным тот факт, что ЕС озвучил дату.

"Я не думаю, что наиболее важным вопросом является то, будет ли это 2023 или 2025-й - вопрос в том, сможем ли мы вообще вступить в ЕС", - сказал он.

Отметив, что в то время он, скорее всего, не будет в должности, его политическое наследие понятно: "Если мы сделаем нашу работу до 2022 года, все будет известно уже в 2022 году".