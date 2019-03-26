Uber покупает ближневосточного конкурента за $3,1 млрд

Компания Uber Technologies Inc договорилась выкупить своего ближневосточного конкурента Careem (Дубай, ОАЭ) за $3,1, говорится в пресс-релизе Uber.

Uber заплатит $1,4 млрд наличными и $1,7 млрд облигациями, которые будут конвертированы в акции компании по цене $55 за ценную бумагу, сообщает Bloomberg.

Для завершения сделки потребуется разрешение регулирующих органов 14 стран, в которых работает Careem: Египет, Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко и тд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. После этого Careem станет 100% дочерним подразделением Uber, сохранив свой бренд.

Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

"Дочкой" Uber продолжит управлять ее основатель и генеральный директор - Мудассир Шейха.

Сделка станет крупнейшей на Ближнем Востоке для технологической отрасли, отметили в Uber.

Careem - ближневосточный аналог Uber. Компания является одним из самых дорогих технологических стартапов на Ближнем Востоке. Ее оценивают в $2 млрд. Спонсорами компании являются немецкий автопроизводитель Daimler AG, китайская компания Didi Chuxing, японская интернет-компания Rakuten Inc и саудовский инвестор Kingdom Holding Company.