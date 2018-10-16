Последнее обновление: 16.10.2018 17:55

Uber может быть оценен в $120 млрд в ходе возможного IPO

Категории: США Uber

Uber Technologies Inc может быть оценен в $120 миллиардов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), намеченного на следующий год, свидетельствуют предложения, поступившие от американских инвестбанков, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Эта оценка выше августовской, когда после инвестиций Toyota Motor Corp в размере $500 миллионов сервис такси оценивался в $76 миллиардов.

В конце сентября Reuters сообщал, что Goldman Sachs и Morgan Stanley могут сыграть ведущую роль в IPO Uber.

По данным here WSJ, инвестбанки в прошлом месяце направили Uber свои предложения, касающиеся оценки.

Uber и менее крупный конкурент Lyft активно готовятся к выходу на биржу в 2019 году. Но если Lyft для этого уже наняла консалтинговую компанию Class V Group LLC, Uber отстает в плане подготовки.

Представители Uber отказались прокомментировать сообщение WSJ.

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