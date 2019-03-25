Еврокомиссар Эттингер требует противодействия влиянию Китая в ЕС

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает нужным противодействовать попаданию под китайский контроль ключевых элементов европейской инфраструктуры. Об этом член Европейской Комиссии (ЕК) заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

"Я с тревогой наблюдаю, как в Италии и в других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры - линии электропередач, участки скоростного железнодорожного сообщения или порты - попадают не в европейские, а в китайские руки", - заявил еврочиновник.

По мнению Эттингера, правительства отдельных европейских стран просто недостаточно учитывают национальные и европейские интересы, когда допускают такие явления. "Стоило бы подумать о введении европейского права вето или европейского механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию", - добавил еврокомиссар.

На фоне этого член Еврокомиссии подчеркнул необходимость немедленной разработки европейской стратегии в отношении Китая.

Как сообщалось, 24 марта министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал Италию за поддержку "Нового Шелкового пути" и предостерег Рим от надежд нажиться на участия в китайском проекте.

Италия подписала меморандум взаимопонимания с Китаем на поддержку инициативы Пекина по созданию нового Шелкового Пути "Один пояс, один путь".

Таким образом Италия стала первым членом семи крупнейших экономик мира, которая присоединилась к программе «Один пояс, один путь».