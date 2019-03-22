Гейтс призвал решить 10 мировых проблем

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал людей найти решение 10 главных проблем мира на Земле. Об этом он написал в Twitter.

“Если Вы верите, что инновации должны быть доступными для всех, то тогда я имею для Вас список из 10 мировых вызовов, для решения которых, необходимы твои идеи”, - сообщил Гейтс.

По данным издания MIT Technology Review, речь идет об уменьшении выброса углекислого газа в атмосферу; хранение электроэнергии, произведенной с помощью возобновляемых источников; универсальная вакцина для всех форм гриппа; лечение различных форм деменции; очистка от пластика всех океанов на Земле; энергоэффективное опреснения воды; разработка безопасных автономных автомобилей; взаимодействие искусственного интеллекта с реальным миром; прогнозирование землетрясений в мире.