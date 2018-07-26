Windows 10 отменит принудительное скачивание обновлений

Операционная система Windows 10 избавится от раздражающей функции принудительной установки обновлений во время работы с компьютером.

Компания Microsoft устранит один из наиболее нервирующих аспектов в работе Windows 10, сообщает The Verge.

Хотя Microsoft пыталась изменить агрессивный подход ОС к обновлению, пользователи Windows 10 продолжали жаловаться на то, что перезагрузка устройств происходила во время их использования.

Желание устанавливать обновление операционной системы, даже если пользователь работает с устройством и сейчас этого не желает, является чрезвычайно раздражающим, но разработчики обещают это исправить.

“Мы хотим облегчить эту головную боль. Мы обновляем логику перезагрузки устройств на Windows 10. Новая система установки обновлений будет более адаптивной. Благодаря машинному обучению до перезагрузки мы будем проверять, использует ли клиент свой устройство в данный момент. Также мы попробуем распознать, когда пользователь ненадолго отлучается от компьютера, чтобы выпить чашку кофе и вернуться вскоре к работе”, - заявил руководитель Windows Insider Дона Саркар.

Компания отмечает, что новый подход показывает «многообещающий результат». Тестировщики «десятки» получат новую модель установки обновлений сегодня. Если модель обновления Microsoft будет окончательно исправлена, это оставит в истории одну из самых раздражающих фишек Windows 10.