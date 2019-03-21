После отказа ФРС от повышения ставок в 2019 году доллар под давлением

Доллар снизился к основным валютам в четверг, после того как Федеральная резервная система отказалась от планов повысить ставки в текущем году, что стало сигналом о возможном завершении трехлетней кампании нормализации денежно-кредитной политики.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимума с начала 2018 года.

Доллар к 9.40 снизился к иене на 0,19 процента до 110,47 иены, днем ранее потеряв 0,6 процента и продемонстрировав максимальный спад с начала января.

Евро вырос на 0,11 процента до $1,1424, существенно отойдя от недавнего минимума в $1,1177.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,14 процента до 95,896 после падения на 0,5 процента днем ранее.

Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 2,40 процента, доходность пятилетних бумаг опустилась до 2,33 процента.

Фунт стерлингов укрепился на 0,2 процента до $1,3218 после снижения до $1,3205.

Новозеландский доллар прибавил 0,48 процента, поднявшись до $0,6916 на фоне оптимистичных экономических данных.

Австралийский доллар вырос на 0,42 процента до $0,7146 после хорошей трудовой статистики.