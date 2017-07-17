Доллар держится у минимума 10 месяцев

Доллар удерживался вблизи минимума 10 месяцев в понедельник, поскольку ослабление вероятности агрессивного ужесточения политики ФРС привело к тому, что инвесторы вкладывались в более высокодоходные валюты или рисковые активы.

Настроения улучшились также после превзошедших прогнозы данных о ВВП Китая. Экономика страны выросла на 6,9 процента в годовом исчислении.

Хорошие показатели розничных продаж и промпроизводства нивелировали слабое начало торгов на фондовом рынке Шанхая , которое могло быть связано с разговорами об ужесточении финансового регулирования.

"Это также оказывает поддержку глобальному росту, поскольку Китай - вторая по величине в мире экономика", - сказал Крейг Джеймс из CommSec.

Евро к 8.46 снизился на 0,06 процента до $1,1460. Индекс доллара прибавил 0,05 процента, поднявшись до 95,199, тогда как ранее коснулся минимума с сентября.

Доллар немного восстановил позиции к иене, поднявшись на 0,12 процента до 112,63, после существенного снижения в пятницу из-за неожиданно слабых данных о потребительских ценах и розничных продажах.

Разочаровывающие данные о ценах ставят под сомнение уверенность Федрезерва в том, что инфляция скоро стабилизируется.

Австралийский доллар сбавил 0,13 процента, опустившись до $0,7817.