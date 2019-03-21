Последнее обновление: 21.03.2019 12:02

S&P прогнозирует плавный переход президентской власти в Казахстане

Международное рейтинговое агентство S&P Global ждет плавного перехода власти в Казахстане после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной на протяжении почти трех десятилетий.

S&P оценивает рейтинг Казахстана в “BBB-“ со стабильным прогнозом, то есть на нижнем уровне инвестиционной категории, что делает его потенциально уязвимым.

Агентство также указало на “некоторые риски преемственности”, поскольку Назарбаев сохранит за собой ряд ключевых должностей, что даст ему возможность оказывать значительное влияние на целый ряд сфер, начиная с национальной безопасности и заканчивая внешней политикой.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принявший присягу в среду, предложил сделать мнение Назарбаева приоритетным при принятии стратегических решений.

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