Лондон потребовал от Москвы прекратить перекройку границ Европы

Россия должна положить конец "незаконному контролю" над Крымским полуостровом и "попыткам перекроить границы Европы". Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, распространенном в понедельник, 18 марта, пресс-службой ведомства.

Документ обнародован к пятилетию российской аннексии украинского полуострова Крым.

"После того как президент Путин подписал незаконный указ о включении Крыма в состав России, российские власти провели нелегитимные "выборы" и навязали российские гражданство, законы и воинскую обязанность всем жителям этой части Украины", - отмечается в заявлении главы британского внешнеполитического ведомства.

Россия захватила ключевые здания, включая Госсовет - однопалатный парламент Крыма, а также органы правопорядка, а затем "провела фиктивный референдум в попытке легализовать свои действия", уверены в Лондоне.

После этого, отметил далее Хант, "неприемлемое поведение России" продолжилось, сведясь к поставкам оружия участникам инициированного ею конфликта на востоке Украины, незаконному строительству моста через Керченский пролив и к попыткам монополизировать эту акваторию.

Лондон призвал Москву к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, содержащихся в Крыму "без доступа к международным мониторинговым организациям и медицинской помощи". Кроме того, Россия должна незамедлительно отпустить 24 украинских военнослужащих, задержанных близ Керченского пролива и впоследствии арестованных по решению российского суда, говорится в заявлении главы британского МИДа.

В конце февраля в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности состоялись первые за 11 месяцев официальные переговоры британской и российской сторон на уровне заместителей глав МИД. В Лондоне позднее отозвались о них как о жестком разговоре, в Москве увидели настрой на диалог и позитив.