Последнее обновление: 13.03.2018 10:26

Премьер Британии вскоре может обвинить РФ в отравлении Скрипаля

Глава комитета по внешней политике британского парламента Том Тагендхат сказал в понедельник, что премьер-министр Тереза Мэй, вероятно, обвинит Москву в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

По словам Тагендхата, отравление 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии “очень похоже на санкционированное государством покушение на убийство”.

В начале марта отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ) и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии. Британская полиция считает, что кто-то умышленно отравил их и использовал для этого нервно-паралитическое вещество.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник проведет заседание Совета национальной безопасности для обсуждения инцидента со Скрипалем.

“Мы ждем, что премьер-министр вскоре сделает заявление, и я, если честно, удивлюсь, если она не обвинит Кремль”, - сказал Тагендхат в интервью BBC Radio.

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