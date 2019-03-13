ЕС расширил черный список офшоров в три раза

Министры стран Евросоюза во вторник одобрили решение расширить черный список офшоров, добавив туда десять государств и территорий, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

До сегодня в черном списке ЕС были пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова. Теперь в перечень добавлены: Аруба; Барбадос; Белиз; Бермудские острова; Фиджи; Маршалловы острова; Оман; Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ); Вануату; Доминика.

В своем заявлении ЕК подчеркнула, что в течение минувшего года провела оценку деятельности 92 государств, включая их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы в соответствии с международными стандартами, отметили власти ЕС.

«По результатам проверки комиссии министры сегодня занесли в черный список 15 стран. Пять из них не приняли никаких обязательств с момента создания черного списка в 2017 году: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Виргинские острова. Еще три были в списке от 2017 года, но были перемещены в серый список после взятых на себя обязательств, но теперь снова внесены в черный список за их невыполнение: Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова. Еще семь стран перемещены из серого списка в черный список по той же причине: Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика», - разъяснила ЕК.

Расширение черного списка офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию, стало крупнейшим его пересмотром с момента создания в декабре 2017 года, отмечает агентство. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с ЕС. Юрисдикции, попавшие в черный список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый серый список ЕС.

В 2019 году ЕК проведет оценку деятельности 34 стран, которые в настоящий момент находятся в сером списке, еще 25 стран уже исключены из него, сказано в заявлении.

Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу в список относятся страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.