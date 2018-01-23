Совет ЕС исключил 8 стран из "черного" списка "налоговых убежищ"

Совет Европейского союза исключил восемь стран и территорий из "черного" списка "налоговых убежищ", не сотрудничающих с властями Евросоюза по вопросу оздоровления налогообложения.

Как говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, из списка исключены Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис. Они перешли в так называемый "серый список", состоящий из юрисдикций, подлежащих повышенному контролю.

"Совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, выявленных ЕС", - отмечается в документе.

Таким образом, в утвержденном в декабре "черном списке" не сотрудничающих с ЕС юрисдикций осталось девять стран: Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.

Кроме того, 47 стран, следуя результатам контактов с ЕС, взяли на себя обязательства по устранению недостатков в своих налоговых системах и соблюдению необходимых критериев.