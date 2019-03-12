США отзовут всех дипломатов из Венесуэлы

США отзовут из своего посольства в Венесуэле всех сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

"США отзовут весь персонал, оставшийся в американском посольстве на этой неделе. Это решение было обусловлено ухудшением ситуации в Венесуэле, а также тем, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - подчеркнул Помпео.

Как сообщается, парламент Венесуэлы по запросу Хуана Гуайдо объявил в понедельник режим чрезвычайного положения в стране из-за отключения электроэнергии на большей части ее территории.

Чрезвычайное положение распространяется на всю территории Венесуэлы и продлится 30 дней. Военные должны взять под защиту объекты и сотрудников государственной энергетической компании.

В то же время Гуайдо призвал к массовым демонстрациям в Венесуэле во вторник в знак протеста против отключения электроэнергии.

Как известно, с прошлого четверга начались серьезные перебои с электроснабжением в Венесуэле, связанные с вероятным саботажем на крупнейшей ГЭС страны. Кризис ударил как по столице страны, так и по регионам.