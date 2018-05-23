Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

Венесуэла высылает американских дипломатов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высылает из страны высокопоставленного дипломата США. Об этом глава государства заявил по телевидению во вторник, 22 мая.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Тодд Робинсон объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну вместе с заместителем в течение 48 часов. Мадуро обвинил дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства.

Со своей стороны Госдепартамент США полностью отверг обвинения Каракаса в тайном сговоре, либо вмешательстве в политику и экономику Венесуэлы.

20 мая Мадуро вновь победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала выборы.

Правительства большинства стран Южной Америки отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы, который запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов.

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