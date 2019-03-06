ОЭСР снова ухудшила прогнозы роста глобальной экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь понизила прогнозы роста глобальной экономики в 2019 и 2020 годах, предупредив, что торговые противоречия и неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского союза ударят по мировой торговле и компаниям.

Согласно докладу ОЭСР, в котором содержится промежуточный прогноз, рост мировой экономики составит 3,3 процента в 2019 году и 3,4 процента в 2020-м.

Показатели были снижены на 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно по сравнению с предыдущими прогнозами ОЭСР, сделанными в ноябре.

“Замедлению (мировой экономики) способствуют высокий уровень неопределенности в отношении политики, сохраняющаяся напряженность в сфере торговли и дальнейшее ослабление деловой и потребительской уверенности”, - говорится в докладе ОЭСР.

“В Европе сохраняется значительная политическая неопределенность, в том числе из-за Brexit. Выход (Великобритании из ЕС) без сделки существенно повысит расходы для европейских экономик”, - сообщила организация.

ОЭСР более чем вдвое понизила прогноз роста ВВП Германии в 2019 году - до 0,7 процента с 1,6 процента. Организация ждет небольшого ускорения роста крупнейшей европейской экономики - до 1,1 процента - в 2020 году. Наибольшее давление на зависимую от экспорта экономику Германии оказывает ослабление глобального спроса и рост торговых барьеров.