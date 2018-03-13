ОЭСР ждет ускорения роста мировой экономики в 2018-2019 годах благодаря торговле

Темпы роста глобальной экономики в 2018 году достигнут максимума за семь лет благодаря восстановлению торговли и инвестиций, сообщила во вторник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предупредив, что этому прогнозу может угрожать потенциальная торговая война.

ОЭСР улучшила прогноз для экономик G20, повысив прогноз глобального роста в 2018 и 2019 годах до 3,9 процента - максимума с 2011 года. Ранее организация прогнозировала показатель в 3,6 процента.

Улучшение прогноза отчасти связано с ожиданиями, что снижение налогов в США поддержит расширение крупнейшей экономики мира, сообщила ОЭСР.

“Мы полагаем, что укрепление экономики продолжится в ближайшие пару лет”, - сказал Рейтер исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР Альваро Перейра.

Рост глобальной торговли в 2018 году будет удерживаться около 5 процентов на фоне восстановления инвестиций, сообщила ОЭСР.

Однако усиление напряженности в вопросах торговли после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт стали и алюминия, представляет угрозу глобальной экономике, сообщила организация.

“Это, конечно, может стать угрозой восстановлению. Мы, безусловно, считаем это значительным риском и надеемся, что он не реализуется, потому что иначе это нанесет существенный вред”, - сказал Перейра.

ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,9 процента в 2018 году и на 2,8 процента - в 2019-м. Организация ждет, что снижение налогов добавит 0,50-0,75 процентного пункта к показателю роста ВВП США.

На этом фоне Федрезерву, скорее всего, придется повысить процентные ставки четыре раза в 2018 году из-за ускорения инфляции, сказал Перейра. Ранее ОЭСР прогнозировала три повышения ставок ФРС в этом году.

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны до 2,3 процента с 2,1 процента в 2018 году и до 2,1 процента с 1,9 процента в 2019-м на фоне ускорения темпов расширения экономики Франции и Германии.

В то же время рост ВВП Великобритании, согласно прогнозу ОЭСР, составит лишь 1,3 процента в 2018 году и замедлится до 1,1 процента в 2019-м из-за выхода страны из Евросоюза.