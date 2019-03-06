Последнее обновление: 06.03.2019 17:07

В Беларуси неслужившим в армии могут закрыть выезд из страны

Власти Беларуси рассматривают возможность введения целого ряда карательных мер в отношении неслуживших "без законных оснований" в связи с "недостаточным количеством призывников". Об этом сообщили в Минобороны страны.

Речь идет в частности, об "ограничении приема" на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Беларуси в случае неявки на призывные мероприятия.

Власти также хотят сократить количество отсрочек от призыва. Как подчеркивают в оборонном ведомстве, "прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз".

Проблемы с набором власти связывают с демографической ситуацией в стране.

Призыв на военную службу в Беларуси начался 1 февраля и продлится до конца мая. Ему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, стоящие на воинском учете и не состоящие в запасе.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование