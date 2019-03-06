В Беларуси неслужившим в армии могут закрыть выезд из страны

Власти Беларуси рассматривают возможность введения целого ряда карательных мер в отношении неслуживших "без законных оснований" в связи с "недостаточным количеством призывников". Об этом сообщили в Минобороны страны.

Речь идет в частности, об "ограничении приема" на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Беларуси в случае неявки на призывные мероприятия.

Власти также хотят сократить количество отсрочек от призыва. Как подчеркивают в оборонном ведомстве, "прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз".

Проблемы с набором власти связывают с демографической ситуацией в стране.

Призыв на военную службу в Беларуси начался 1 февраля и продлится до конца мая. Ему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, стоящие на воинском учете и не состоящие в запасе.