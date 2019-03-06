В Пентагоне обновили военные планы из-за действий России в Арктике

США готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам командующий американскими силами в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кёртис Скаппаротти (трансляция велась на сайте Пентагона).

По его словам, сегодня существует ресурсная и коммерческая заинтересованность в Северном морском пути, который ближе всего прилегает к российским границам. Генерал подчеркнул, что Москва разместила в регионе радарные и другие оборонные системы, а также открыла новые аэродромы.

«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», - сказал Скапарротти.

Ранее не допустить доминирования России и Китая в арктических водах ​обещал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. С таким заявлением он выступал в конце февраля. Региональные воды адмирал тогда называл «ничьими», отмечая, что иметь свободный доступ к ним должны все страны Арктического совета.

За несколько дней до этого беспокойство по поводу активности России в Арктике выражал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он рассказал, что британские военные приступили к развертыванию своих сил в регионе, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. Предполагается, что число британских военнослужащих «в ближайшем будущем увеличится [там] до бригады», утверждал глава ведомства.

Прежде Уильямсон заявлял, по его оценкам, активность России в Арктике увеличилась в десять раз. Так, в 2017 году королевский флот перехватил 33 российских лодки, которые приближались к территориальным водам Великобритании (в 2010 году такой инцидент был только один), говорил глава Минобороны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров после этого назвал Уильямсона «министром войны». «Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике. Если вы слушаете таких людей, как министр войны, о, извините, министр обороны ​Соединенного Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться», - отмечал он.