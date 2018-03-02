Пентагон не нашел ничего нового в словах Путина о ядерном оружии

Пентагон в четверг вечером сдержано отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о новых видах ядерного вооружения, заметив, что Москва разрабатывает ядерный арсенал уже долгое время и США учел его в своих оценках.

Путин, который через две недели будет переизбираться на четвертый срок, в четверг посвятил вторую часть обращения к парламентариям и населению тщательному описанию новых межконтинентальных ракет, глубоководных беспилотников, гиперзвукового оружия и лазерных комплексов.

Он также заявил, что Россия готова мгновенно ответить на любое применение ядерного оружия против нее или ее союзников.

“Мы не удивлены этим заявлениям и хотим заверить американский народ, что полностью готовы”, - сказала представитель Пентагона Дэйна Уайт.