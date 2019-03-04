Последнее обновление: 04.03.2019 15:06

Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады

Финансовый директор китайского телекоммуникационного концерна Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады, обвинив его в грубом нарушении ее конституционных прав при ее задержании 1 декабря.

В исковом заявлении, обнародованном в воскресенье, 3 марта, на портале Politico, китайский топ-менеджер обвиняет канадские власти в злоупотреблении властью и лишении ее свободы и требует от Оттавы компенсации.

Мэн Ваньчжоу находится под стражей в Канаде по запросу Вашингтона, который обвиняет ее в мошенничестве в связи с нарушением американских санкций против Ирана. Правительство в Оттаве 1 марта выразило принципиальную готовность экстрадировать дочь основателя Huawei в США.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 6 марта рассмотрит дело Мэн Ваньчжоу и назначит дату слушаний. Канадские власти отказались комментировать иск финдиректора Huawei. "Мы - правовое государство. Канада осуществляет справедливую, беспристрастную и прозрачную процедуру, касающуюся задержания Мэн Ваньчжоу", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бардсли.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование