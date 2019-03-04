Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады

Финансовый директор китайского телекоммуникационного концерна Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады, обвинив его в грубом нарушении ее конституционных прав при ее задержании 1 декабря.

В исковом заявлении, обнародованном в воскресенье, 3 марта, на портале Politico, китайский топ-менеджер обвиняет канадские власти в злоупотреблении властью и лишении ее свободы и требует от Оттавы компенсации.

Мэн Ваньчжоу находится под стражей в Канаде по запросу Вашингтона, который обвиняет ее в мошенничестве в связи с нарушением американских санкций против Ирана. Правительство в Оттаве 1 марта выразило принципиальную готовность экстрадировать дочь основателя Huawei в США.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 6 марта рассмотрит дело Мэн Ваньчжоу и назначит дату слушаний. Канадские власти отказались комментировать иск финдиректора Huawei. "Мы - правовое государство. Канада осуществляет справедливую, беспристрастную и прозрачную процедуру, касающуюся задержания Мэн Ваньчжоу", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бардсли.