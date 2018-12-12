Канада отпустила финдиректора Huawei под залог

Суд в Канаде освободил под залог главного финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ванчжоу спустя десять дней после ее ареста в Ванкувере по запросу властей США, спровоцировавшего дипломатический конфликт.

Вашингтон обвиняет Мэн, которая также является дочерью основателя Huawei, в том, что она вводила транснациональные банки в заблуждение относительно связанных с Ираном транзакций, подвергая их риску нарушения американских санкций.

По итогам заседания во вторник суд в Ванкувере принял решение освободить Мэн под залог в размере 10 миллионов канадских долларов ($7,5 миллиона), 7 миллионов ($5,2 миллиона) из которых Мэн внесет наличными. Мэн также обязана носить электронный браслет, ей запрещено покидать дом с 11 вечера до 6 утра. В качестве поручителей выступили пять друзей задержанной.

Если суд сочтет доказательства вины Мэн достаточно весомыми, ей грозит экстрадиция в США. В случае выдачи Соединенным Штатам Мэн столкнется с обвинениями в сговоре с целью обмана нескольких финансовых учреждений. Максимальное наказание за каждое обвинение - 30 лет тюрьмы.

Арест Мэн обострил отношения Китая с США и Канадой, которые и без того были напряженными на фоне продолжающейся торговой войны и американских обвинений в шпионаже в адрес Пекина.

Президент США Дональд Трамп сказал Рейтер во вторник, что мог бы вмешаться в дело против Мэн, которым занимается министерство юстиции, если это будет отвечать интересам национальной безопасности или поможет заключить торговую сделку с КНР.

Китай угрожал серьезными последствиями, если Канада не освободит Мэн немедленно, и, по мнению аналитиков, Пекин, вероятно, примет ответные меры.

Представитель МИД КНР Лу Кан в среду сказал, что задержание Мэн “было ошибкой с самого начала”.

“Мы уже прояснили нашу позицию США и Канаде, которые должны немедленно исправить свою ошибку и освободить Мэн Ванчжоу”, - сказал он журналистам.

Мэн, которая была задержана, когда делала пересадку в канадском аэропорту, говорит, что невиновна и будет оспаривать обвинения в случае экстрадиции в США.